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Сегодня, 22:00

ЦСКА в большинстве победил «Сочи» благодаря голам в концовке матча

Руслан Минаев
ЦСКА — Сочи — 3:1.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА дома победил «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ — 3:1.

Армейцы открыли счет в игре благодаря автоголу Луки Джорджевича на 53-й минуте.

5 минутами ранее защитник гостей Марсело был удален, получив вторую желтую карточку. На 77-й минуте «Сочи» сравнял счет благодаря результативному удару Мигеля.

За минуту до конца основного времени форвард ЦСКА Антон Заболотный забил победный гол. На 90+3-й минуте защитник хозяев Михаил Рядно установил окончательный счет в матче.

ЦСКА набрал 9 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 3 очками — на 11-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:1
Сочи

РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
12
118
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