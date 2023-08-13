ЦСКА в большинстве победил «Сочи» благодаря голам в концовке матча

ЦСКА дома победил «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ — 3:1.

Армейцы открыли счет в игре благодаря автоголу Луки Джорджевича на 53-й минуте.

5 минутами ранее защитник гостей Марсело был удален, получив вторую желтую карточку. На 77-й минуте «Сочи» сравнял счет благодаря результативному удару Мигеля.

За минуту до конца основного времени форвард ЦСКА Антон Заболотный забил победный гол. На 90+3-й минуте защитник хозяев Михаил Рядно установил окончательный счет в матче.

ЦСКА набрал 9 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 3 очками — на 11-й строчке.