ЦСКА согласовал контракт с форвардом «Аль-Ахли» Абдель-Кадером

Нападающий «Аль-Ахли» Ахмед Абдель-Кадер может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает журналист Микки Девирсон.

По данным источника, армейцы уже согласовали условия личного контракта с 23-летним форвардом. Теперь красно-синие ждут ответа от руководства «Аль-Ахли».

В нынешнем сезоне египетский футболист сыграл за «Аль-Ахли» 26 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.