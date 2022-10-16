Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:59

ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» на своем поле

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Соболев и Виктор Мендес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» на своем поле в матче 13-го тура РПЛ — 2:2.

В составе армейцев дублем отличился Федор Чалов, у красно-белых забили Антон Зиньковский и Александр Соболев.

«Спартак» с 26 очками в 13 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками в 13 играх, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.

В следующем, 14-м туре РПЛ ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».

Антон Зиньковский сравнивает счет. ЦСКА — «Спартак»: видео голов
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
23
208
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году
Журналистка США заявила, что Запад на самом деле не желает победы Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Мартинс оценил игру «Спартака» в дерби с ЦСКА
Зобнин о первом голе ЦСКА: «Пытался соблюдать фэйр-плей, но защитник армейцев поступил иначе. Возможно, стоило выбить мяч»
Федотов не проиграл «Спартаку» в восьмом матче подряд
Мацуев — о дерби: «Схватка! Игра радовала глаз!»
Ветеран ЦСКА — о ничьей в дерби: «Спартак» только эпизодами выглядел хорошо"
Федун оценил судейство в дерби: «Все нормально. Предвзятости, как раньше, не было»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

ЦСКА — «Спартак»: Чалов сделал дубль и сравнял счет

ЦСКА — «Спартак»: Карасев ошибочно не удалил Виллиана Рошу