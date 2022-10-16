ЦСКА — «Спартак»: Чалов открыл счет и впервые забил красно-белым

Нападающий ЦСКА Федор Чалов открыл счет в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:0.

На 17-й минуте форвард ушел от защитника красно-белых Михи Мевли и реализовал выход один на один с Александром Селиховым.

Этот гол стал для Чалова первым в карьере в официальных матчах против «Спартака».