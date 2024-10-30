ЦСКА и «Спартак» встретятся в рамках 14-го тура РПЛ в субботу, 2 ноября. Столичное дерби пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события встречи ЦСКА — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» транслируются на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В последних 5-ти очных противостояниях армейцы были сильнее один раз, красно-белые побеждали единожды, еще три встречи завершились вничью.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде