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Сегодня, 20:45

ЦСКА — «Спартак»: где смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ 2 ноября

ЦСКА сыграет со «Спартаком» в РПЛ 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Зобнин (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА и «Спартак» встретятся в рамках 14-го тура РПЛ в субботу, 2 ноября. Столичное дерби пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события встречи ЦСКА — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» транслируются на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В последних 5-ти очных противостояниях армейцы были сильнее один раз, красно-белые побеждали единожды, еще три встречи завершились вничью.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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