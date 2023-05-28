ЦСКА, «Спартак» и «Ростов»: расклады в борьбе за серебро перед последним туром РПЛ

Сегодня, 21:11
В 29-м туре чемпионата только один из претендентов на второе место смог набрать три очка. «Ростов» победил «Ахмат» (3:2), тогда как ЦСКА и «Спартак» сыграли нулевые ничьи с «Краснодаром» и «Пари НН» соответственно.
Фаворитом серебряной гонки остались армейцы.
Команда Владимира Федотова станет второй, если:
— победит «Ростов»;
— сыграет вничью с «Ростовом», а «Спартак» не справится с «Крыльями».
«Спартак» займет второе место, если победит «Крылья Советов», а ЦСКА не сможет одолеть «Ростов».
«Ростов» возьмет серебро, если победит ЦСКА, а «Крылья Советов» отберут очки у «Спартака».