ЦСКА, «Спартак» и «Ростов»: расклады в борьбе за серебро перед последним туром РПЛ

В 29-м туре чемпионата только один из претендентов на второе место смог набрать три очка. «Ростов» победил «Ахмат» (3:2), тогда как ЦСКА и «Спартак» сыграли нулевые ничьи с «Краснодаром» и «Пари НН» соответственно.

Фаворитом серебряной гонки остались армейцы.

Команда Владимира Федотова станет второй, если:

— победит «Ростов»;

— сыграет вничью с «Ростовом», а «Спартак» не справится с «Крыльями».

«Спартак» займет второе место, если победит «Крылья Советов», а ЦСКА не сможет одолеть «Ростов».

«Ростов» возьмет серебро, если победит ЦСКА, а «Крылья Советов» отберут очки у «Спартака».