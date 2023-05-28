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РПЛ

Сегодня, 21:11

ЦСКА, «Спартак» и «Ростов»: расклады в борьбе за серебро перед последним туром РПЛ

Кирилл Бурдаков
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ЦСКА и «Ростов» продолжают гонку за медалями РПЛ.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В 29-м туре чемпионата только один из претендентов на второе место смог набрать три очка. «Ростов» победил «Ахмат» (3:2), тогда как ЦСКА и «Спартак» сыграли нулевые ничьи с «Краснодаром» и «Пари НН» соответственно.

Фаворитом серебряной гонки остались армейцы.

Команда Владимира Федотова станет второй, если:

— победит «Ростов»;

— сыграет вничью с «Ростовом», а «Спартак» не справится с «Крыльями».

«Спартак» займет второе место, если победит «Крылья Советов», а ЦСКА не сможет одолеть «Ростов».

«Ростов» возьмет серебро, если победит ЦСКА, а «Крылья Советов» отберут очки у «Спартака».

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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