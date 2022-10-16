Судейство
Сегодня, 20:36
На 6-й минуте матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» арбитр Сергей Карасев, смотревший в направлении ворот красно-синих, тем не менее не увидел, что натворил Квинси Промес.
В действия рефери вмешались видеоассистенты Сергей Иванов и Максим Гаврилин, после проверки предложившие судье самому посмотреть видеозапись и оценить фол спартаковца на предмет показа красной карточки и удаления.
После этого Карасев изучил повторы и вынес Промесу только предупреждение.
Между тем действия голландца следует рассматривать как агрессивное поведение — он умышленно ударил Виллиана Рошу ногой по ноге. Агрессивное поведение — это попытка использовать или использование игроком чрезмерной силы или жестокости в отношении соперника (без ведения борьбы за мяч), независимо от того, имел ли место контакт. Даже попытка поступить таким образом должна наказываться удалением. А тут был удар, пусть и несильный.
Но один судья ФИФА (Карасев) не согласился с другим (Ивановым) и ассистентом ФИФА (Гаврилиным). Думаю, велика вероятность, что арбитра поддержат его руководители, как поддерживали других в ходе этого сезона.
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Основные источники исследования