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Судейство

Сегодня, 20:36

ЦСКА — «Спартак»: Карасев ошибочно не удалил Промеса за агрессивное поведение

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев и Квинси Промес.
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».
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На 6-й минуте матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» арбитр Сергей Карасев, смотревший в направлении ворот красно-синих, тем не менее не увидел, что натворил Квинси Промес.

В действия рефери вмешались видеоассистенты Сергей Иванов и Максим Гаврилин, после проверки предложившие судье самому посмотреть видеозапись и оценить фол спартаковца на предмет показа красной карточки и удаления.

После этого Карасев изучил повторы и вынес Промесу только предупреждение.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».

Между тем действия голландца следует рассматривать как агрессивное поведение — он умышленно ударил Виллиана Рошу ногой по ноге. Агрессивное поведение — это попытка использовать или использование игроком чрезмерной силы или жестокости в отношении соперника (без ведения борьбы за мяч), независимо от того, имел ли место контакт. Даже попытка поступить таким образом должна наказываться удалением. А тут был удар, пусть и несильный.

Но один судья ФИФА (Карасев) не согласился с другим (Ивановым) и ассистентом ФИФА (Гаврилиным). Думаю, велика вероятность, что арбитра поддержат его руководители, как поддерживали других в ходе этого сезона.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Спартак 0
Перерыв

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 3
Барселона 1
Матч завершен

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
33
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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