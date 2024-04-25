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Судейство

25 апреля, 23:25

ЦСКА — «Спартак»: Казарцев ошибочно не удалил Мойзеса

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
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На 88-й минуте матча 21-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» судья Василий Казарцев ошибочно не показал Мойзесу красную карточку и не удалил его. Арбитр неверно оценил его фол и вынес только предупреждение.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции

В том моменте футболист ЦСКА, прерывая проход соперника, не только схватил его за майку, но и наступил сзади на ногу открытыми шипами, рискуя нанести серьезную травму. Казарцев занимал неплохую позицию, зафиксировал фол, но применил не ту дисциплинарную санкцию.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:0
Спартак

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Василий Казарцев
Мойзес Барбоза
18
34
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