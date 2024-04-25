ЦСКА — «Спартак»: Казарцев ошибочно не удалил Мойзеса

На 88-й минуте матча 21-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» судья Василий Казарцев ошибочно не показал Мойзесу красную карточку и не удалил его. Арбитр неверно оценил его фол и вынес только предупреждение.

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак». Фото Скриншот трансляции

Эпизод матча ЦСКА — «Спартак». Фото Скриншот трансляции

В том моменте футболист ЦСКА, прерывая проход соперника, не только схватил его за майку, но и наступил сзади на ногу открытыми шипами, рискуя нанести серьезную травму. Казарцев занимал неплохую позицию, зафиксировал фол, но применил не ту дисциплинарную санкцию.