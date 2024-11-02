ЦСКА — «Спартак»: Литвинов сфолил на Зделаре. Почему Сухой не назначил пенальти?

На 42-й минуте матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» Руслан Литвинов в борьбе за позицию в своей площади ворот отшвырнул руками Сашу Зделара и бросил его на газон. Но судья Алексей Сухой не назначил пенальти. И был прав.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Потому что спартаковец сфолил, когда мяч не был в игре. Он еще не вошел в игру при выполнении углового удара. В таком случае у арбитра не возникло оснований для наказания Литвинова 11-метровым, а у ВАР Сергея Карасева — для вмешательства в действия рефери.