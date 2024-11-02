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Судейство

Сегодня, 21:46

ЦСКА — «Спартак»: Литвинов сфолил на Зделаре. Почему Сухой не назначил пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот трансляции
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На 42-й минуте матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» Руслан Литвинов в борьбе за позицию в своей площади ворот отшвырнул руками Сашу Зделара и бросил его на газон. Но судья Алексей Сухой не назначил пенальти. И был прав.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Потому что спартаковец сфолил, когда мяч не был в игре. Он еще не вошел в игру при выполнении углового удара. В таком случае у арбитра не возникло оснований для наказания Литвинова 11-метровым, а у ВАР Сергея Карасева — для вмешательства в действия рефери.

Фото Скриншот трансляции
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Спартак
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сухой

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