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Сегодня, 20:40

ЦСКА — «Спартак»: началась онлайн-трансляция матча РПЛ

ЦСКА примет «Спартак» в чемпионате России 2 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
ТВ-камера над полем «ВЭБ Арены», где ЦСКА принимает «Спартак».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Матч 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» проходит на «ВЭБ-Арене» в Москве. Стартовый свисток игры в субботу, 2 ноября, — в 20.45 по московскому времени.

Дерби ЦСКА — «Спартак» в прямом эфире показывает федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Эфир стартовал со студии за 45 минут до начала игры. Также трансляцию показывают онлайн-платформы"Okko» и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального канала, контент сервисов доступен по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби. Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Спартак» также доступны в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

В рамках чемпионата России соперники встречались 66 раз. На счету армейцев — 26 побед, спартаковцев — 23, еще 17 игр завершились вничью. Разность мячей — 88-85 в пользу красно-синих. 25 апреля игра соседей на «ВЭБ Арене» закончилась вничью — 0:0.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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