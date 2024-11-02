Матч 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» проходит на «ВЭБ-Арене» в Москве. Стартовый свисток игры в субботу, 2 ноября, — в 20.45 по московскому времени.

Дерби ЦСКА — «Спартак» в прямом эфире показывает федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Эфир стартовал со студии за 45 минут до начала игры. Также трансляцию показывают онлайн-платформы"Okko» и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального канала, контент сервисов доступен по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби. Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Спартак» также доступны в нашем матч-центре.

В рамках чемпионата России соперники встречались 66 раз. На счету армейцев — 26 побед, спартаковцев — 23, еще 17 игр завершились вничью. Разность мячей — 88-85 в пользу красно-синих. 25 апреля игра соседей на «ВЭБ Арене» закончилась вничью — 0:0.