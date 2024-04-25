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Сегодня, 20:15

ЦСКА — «Спартак»: началась прямая трансляция матча РПЛ

«Матч ТВ» бесплатно покажет дерби ЦСКА — «Спартак»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист ЦСКА Антон Заболотный.
Антон Заболотный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На канале «Матч ТВ» началась бесплатная видеотрансляция матча 21-го тура ЦСКА — «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Московское дерби также покажут в прямом эфире на сайте matchtv.ru. Следите за ключевыми событиями встречи 21-го тура чемпионата России по футболу в матч-центре «СЭ».

Текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов игры между ЦСКА и «Спартаком» пройдет на сайте «СЭ».

ЦСКА под руководством Владимира Федотова набрал 37 очков и идет на шестой строчке в РПЛ. «Спартак» — пятый с 38 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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