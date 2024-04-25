На канале «Матч ТВ» началась бесплатная видеотрансляция матча 21-го тура ЦСКА — «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Московское дерби также покажут в прямом эфире на сайте matchtv.ru. Следите за ключевыми событиями встречи 21-го тура чемпионата России по футболу в матч-центре «СЭ».

Текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов игры между ЦСКА и «Спартаком» пройдет на сайте «СЭ».

ЦСКА под руководством Владимира Федотова набрал 37 очков и идет на шестой строчке в РПЛ. «Спартак» — пятый с 38 баллами.

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