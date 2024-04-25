ЦСКА — «Спартак»: пенальти правильно не назначен — Чалов не играл рукой

На 25-й минуте матча 21-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» судья Василий Казарцев с той позиции, которую он занимал, вряд ли мог видеть все детали случившегося в штрафной площади красно-синих. А спартаковцы в том эпизоде настойчиво требовали, чтобы арбитр зафиксировал фол Федора Чалова и наказал его за игру рукой 11-метровым ударом. Рефери, несмотря на это, продолжил игру. Возможно, получив какой-то сигнал от второго ассистента Игоря Князева, обзор которому не был перекрыт.

Через три минуты после проверки, проведенной видеоассистентами Виталием Мешковым и Евгением Кукуляком, решение судьи не назначить пенальти было подтверждено, так как нарушения правил не обнаружено.

Если верить видеоповторам, можно сделать предположение, что мяч после удара Никиты Чернова попал Чалову в левое бедро. Рукой он не играл. Оснований для 11-метрового удара нет.