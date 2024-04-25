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Судейство

Сегодня, 21:25

ЦСКА — «Спартак»: пенальти правильно не назначен — Чалов не играл рукой

Александр Бобров
Шеф-редактор
ЦСКА — «Спартак»: рука Чалова в штрафной, пенальти правильно не назначен.
Фото Скриншот трансляции
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На 25-й минуте матча 21-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» судья Василий Казарцев с той позиции, которую он занимал, вряд ли мог видеть все детали случившегося в штрафной площади красно-синих. А спартаковцы в том эпизоде настойчиво требовали, чтобы арбитр зафиксировал фол Федора Чалова и наказал его за игру рукой 11-метровым ударом. Рефери, несмотря на это, продолжил игру. Возможно, получив какой-то сигнал от второго ассистента Игоря Князева, обзор которому не был перекрыт.

Через три минуты после проверки, проведенной видеоассистентами Виталием Мешковым и Евгением Кукуляком, решение судьи не назначить пенальти было подтверждено, так как нарушения правил не обнаружено.

Если верить видеоповторам, можно сделать предположение, что мяч после удара Никиты Чернова попал Чалову в левое бедро. Рукой он не играл. Оснований для 11-метрового удара нет.

Игорь Акинфеев&nbsp;&mdash; Александр Соболев. ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча

Федор Чалов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Василий Казарцев
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