Бояринцев ожидает увидеть зрелищный футбол в дерби ЦСКА — «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми.

«В дерби хочется увидеть зрелищный футбол, чтобы команды показали все, на что способны. Это знаковое дерби для Москвы. Думаю, «Спартак» продолжит свою серию победных матчей. Что касается чемпионской гонки, красно-белые уже в нее включились. Каким бы ни был результат в дерби, «Спартак» останется в гонке», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).