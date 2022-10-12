Мор поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми.

«Спартак», с одной стороны, выглядит лучше, эмоции у игроков ярче, с другой — ЦСКА играет дома, и Федотову всегда удобно играть против красно-белых. Перекрывать опасные зоны и ловить соперника на контратаках, бить в те места, где будут проблемы. Поэтому в плане результата сложно сделать прогноз. Думаю, мяч будет у «Спартака», а тренер ЦСКА придумает такую схему, при которой его игроки будут контратаковать и делать это болезненно», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).