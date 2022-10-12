Сегодня, 14:47
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
«Обе команды сейчас в неплохом состоянии, проводят игры динамично и агрессивно. Но каждая игра всегда имеет свое лицо, поэтому сейчас трудно точно сказать, кто кого будет переигрывать. Сейчас команды примерно одинаковые. Игра будет примерно равной по содержанию, но, думаю, она будет отличаться агрессивностью. Закрытого футбола не будет», — приводит слова Гаджиева Legalbet.
После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования