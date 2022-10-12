Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Дерби — это всегда отдельный матч. Кто из тренеров лучше разберет оппонента, у того больше шансов победить. У ЦСКА есть небольшое преимущество в виде домашнего стадиона. «Спартак» сейчас на эмоциональном подъеме — последний матч выиграли. Это плюс. Кроме того, в дерби никто не отменял фактор везения. Реализация выйдет на первый план», — приводит слова Юрана Sport24.

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 мск.