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Сегодня, 13:15

ЦСКА — «Спартак»: прогнозы на матч РПЛ сегодня

Эксперты дали прогноз на матч ЦСКА — «Спартак»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Марко Николич, главный тренер ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА сыграет со «Спартаком» в рамках 14-го тура РПЛ в субботу, 2 ноября. Московское дерби пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Мнение экспертов

Денис Глушаков, экс-капитан «Спартака»

«Хотелось бы, чтобы фаворитом дерби был «Спартак». А на деле увидим в игре. В принципе и там, и там хороших квалифицированных футболистов хватает. Результат будет зависеть от настроя и жажды борьбы. Победит тот, кто будет лучше готов психологически», — сказал Глушаков «СЭ».

Виктор Булатов, трехкратный чемпион России в составе «Спартака»

«Стоит ли ждать яркой игры или будет закрытый футбол? Я думаю, что, наверное, «Спартак» точно не сможет сыграть от обороны. Ну, Станкович все-таки, насколько я знаю, все-таки сторонник атакующего футбола. Будет игра, скорее всего, на встречных курсах. ЦСКА постарается пользоваться свободными зонами, которые «Спартак» при игре в атаку по-любому будет оставлять. Я думаю, что и голы будут, и игра должна зрелищной получиться. Больше у меня переживаний за «Спартак». Главное, чтобы со стороны Станковича не было шараханий по составу», — цитирует Булатова Metaratings.ru.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России

«Я считаю, что «Спартак» не подходит к игре с ЦСКА фаворитом. Во-первых, армейцы неплохо играют, даже с учетом того, что они в последней игре чемпионата не смогли обыграть «Факел». Но такое бывает. Всю игру давили, давили, но не смогли забить. Плюс ЦСКА понимает, что «Спартак» — прямой конкурент, так еще играют на своем стадионе. Думаю, что 50 на 50», — сообщил Мостовой Vprognoze.ru.

Мнение букмекеров

Букмекеры оценивают шансы ЦСКА с котировкой 2.40 (40%). Поставить на успех «Спартака» можно с коэффициентом 3.00 (33%), ничья оценивается в 3.55 (27%).

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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