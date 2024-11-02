«Спартак» победил ЦСКА в матче с массовой дракой и тремя удалениями

«Спартак» на выезде победил ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ — 2:0.

На 45-й минуте гол забил форвард красно-белых Тео Бонгонда. На 90+9-й минуте точку в матче поставил Хесус Медина, реализовав выход один на один.

Во втором тайме главный арбитр Алексей Сухой показал три красные карточки. После массовой драки были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и хавбек красно-белых Руслан Литвинов. В концовке встречи вторую желтую карточку получил хавбек ЦСКА Иван Обляков.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.