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Сегодня, 22:43

«Спартак» победил ЦСКА в матче с массовой дракой и тремя удалениями

Руслан Минаев
Тео Бонгонда и Эсекьель Барко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Спартак» на выезде победил ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ — 2:0.

На 45-й минуте гол забил форвард красно-белых Тео Бонгонда. На 90+9-й минуте точку в матче поставил Хесус Медина, реализовав выход один на один.

Во втором тайме главный арбитр Алексей Сухой показал три красные карточки. После массовой драки были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и хавбек красно-белых Руслан Литвинов. В концовке встречи вторую желтую карточку получил хавбек ЦСКА Иван Обляков.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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