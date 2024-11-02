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Сегодня, 19:45

ЦСКА — «Спартак»: смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

ЦСКА сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 2 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Трибуны «ВЭБ Арены», на которой ЦСКА примет «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА принимает «Спартаком» в 14-м туре чемпионата России в субботу, 2 ноября. Матч пройдет на «ВЭБ-Арене», стартовый свисток — в 20.45 по московскому времени.

Трансляцию московского дерби покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, прямой эфир начнется в 20.00 мск. Также встречу из эфира «Матч ТВ» покажут онлайн-кинотеатры «Okko Спорт» и «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 14-го тура РПЛ. Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Спартак» также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

В чемпионате России-2024/25 армейцы набрали 24 очка и перед туром расположились на пятом месте в турнирной таблице, спартаковцы — с 22 очками шли шестыми.

Срджан Бабич и&nbsp;Иван Обляков: &laquo;Спартак&raquo; и&nbsp;ЦСКА сыграют на &laquo;ВЭБ Арене&raquo; в&nbsp;субботу, 2&nbsp;ноября. ЦСКА — «Спартак»: ключевая информация и трансляция дерби Москвы

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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