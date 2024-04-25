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Сегодня, 19:00

ЦСКА — «Спартак»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Дерби ЦСКА — «Спартак» пройдет 25 апреля в Москве
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Спартака» Антон Зиньковский.
Антон Зиньковский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» в гостях сыграет с ЦСКА в матче перенесенного 21-го тура РПЛ 25 апреля в Москве. Встреча пройдет на домашнем стадионе хозяев «ВЭБ Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию дерби ЦСКА — «Спартак» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» с 19.30 мск. Игру также покажут на сайте matchtv.ru.

Текстовая онлайн-трансляция игры ЦСКА — «Спартак» пройдет на сайте «СЭ». Ознакомиться с ключевыми событиями поединка 21-го тура чемпионата России по футболу можно в матч-центре.

Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 38 баллами. ЦСКА Владимира Федотова располагается на шестой строчке с 37 очками.

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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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