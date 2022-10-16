ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы команд на дерби

ЦСКА и «Спартак» объявили состав на матч 13-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Медина, Мендес, Карраскаль, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Мухин, Обляков, Гайч, Ушаков, Щенников, Лукин, Яковлев, Каптилович, Ермаков, Заболотный.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Мевля, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Чернов, Классен, Рассказов, Рыбус, Зорин, Николсон, Зиньковский, Шитов, Мелешин.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени.