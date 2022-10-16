Сегодня, 18:41
ЦСКА и «Спартак» объявили состав на матч 13-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Медина, Мендес, Карраскаль, Чалов.
Запасные: Тороп, Боков, Мухин, Обляков, Гайч, Ушаков, Щенников, Лукин, Яковлев, Каптилович, Ермаков, Заболотный.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Мевля, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Чернов, Классен, Рассказов, Рыбус, Зорин, Николсон, Зиньковский, Шитов, Мелешин.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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