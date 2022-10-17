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Судейство

Сегодня, 00:14

ЦСКА — «Спартак»: судьи неправильно заполнили протокол

Александр Бобров
Шеф-редактор
Гол Федора Чалова в матче со «Спартаком».

Судейская бригада, работавшая на матче 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (2:2), неправильно заполнила протокол.

Резервный арбитр Алексей Амелин, скорее всего, это его ошибка, указал, что второй гол Федора Чалова забит на 76-й минуте. На самом деле это произошло шестью минутами ранее.

Протокол матча ЦСКА — «Спартак» на сайте РПЛ.
Протокол матча ЦСКА — «Спартак» на сайте РПЛ.

Такая же ошибка произошла 14 октября, после игры «Ростов» — «Урал» (1:2). Лазар Ранджелович открыл счет на 17-й минуте, но указана 19-я.

Кто-то скажет, что это мелочь. А статистики и букмекеры с этим не согласятся. Да и просто непонятно, почему так происходит.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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