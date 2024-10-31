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Судейство

Сегодня, 15:40

ЦСКА — «Спартак»: у Карасева два матча менее чем за сутки

Александр Бобров
Шеф-редактор
Арбитр Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил арбитров, назначенных на матчи 14-го тура чемпионата России. Необычное решение принято в отношении Сергея Карасева: у него две игры менее чем за сутки.

В субботу, 2 ноября, в 20.45 по московскому времени начнется центральная игра тура ЦСКА — «Спартак», в ходе которой Карасев будет выполнять функции видеоарбитра (ВАР), а утром следующего дня ему нужно снова приехать в ВАР-центр, где с 13.00 он в роли помощника видеоарбитра (АВАР) станет следить за встречей «Акрон» — «Крылья Советов».

Арбитр Сергей Карасев. Судья Карасев не наказан за матч «Зенит» — «Локомотив»

РПЛ
Сергей Карасев (судья)

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