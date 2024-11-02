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Сегодня, 09:00

ЦСКА — «Спартак»: трансляция матча РПЛ начнется в 20.00

ЦСКА и «Спартак» проведут матч в 14-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Футболисты ЦСКА и «Спартака» Мойзес и Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА примет «Спартак» на стадионе «ВЭБ Арена» в 14-м туре чемпионата России. Игра состоится в субботу, 2 ноября, начало — в 20.45 по московскому времени.

Дерби Москвы покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», прямой эфир также можно смотреть на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала). Трансляция начнется за 45 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби. За ключевыми событиями игры ЦСКА — «Спартак» также можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

За всю историю встреч команд в чемпионатах России ЦСКА выиграл 26 раз, «Спартак» — 23, вничью завершились 17 матчей. Разность мячей — 88-85 в пользу красно-синих.

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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