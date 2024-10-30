ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 14-м туре чемпионата России в субботу, 2 ноября. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби. За ключевыми событиями противостояния ЦСКА — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 13-ти туров премьер-лиги армейцы набрали 24 очка и занимают 4-е место в турнирной таблице. Красно-белые идут на 6-й строчке чемпионата, в их активе — 22 очка.

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