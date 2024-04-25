25 апреля «Спартак» в гостях сыграет с ЦСКА

В Москве 25 апреля ЦСКА встретится со «Спартаком» в матче перенесенного 21-го тура РПЛ. Их встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция московского дерби начнется на «Матч ТВ» в 19.30 мск. В прямом эфире игру также покажут на сайте matchtv.ru.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов матча ЦСКА — «Спартак».

ЦСКА с главным тренером Владимиром Федотовым занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. «Спартак», которым руководит исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, идет на пятой строчке с 38 баллами.

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