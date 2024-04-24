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Сегодня, 20:30

ЦСКА — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА примет «Спартак» в матче 21-го тура РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист ЦСКА Федор Чалов.
Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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25 апреля ЦСКА на своем поле встретится со «Спартаком» в матче перенесенного 21-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве начнется в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире и бесплатно видеотрансляцию встречи ЦСКА — «Спартак» покажут на канале «Матч ТВ». Начало — в 19.30 мск. Игру также можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru

«СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию дерби РПЛ. Следите за ключевыми событиями поединка в матч-центре.

ЦСКА с главным тренером Владимиром Федотовым находится на шестой строчке с 37 баллами в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — четвертый с 38 набранными очками.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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