ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 2 ноября. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби. Ключевые события встречи ЦСКА — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» транслируются на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По результатам 13-ти туров РПЛ команда Марко Николича набрала 24 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице. Красно-белые с 22-мя очками располагаются на 6-й строчке чемпионата.

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