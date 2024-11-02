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Сегодня, 12:15

ЦСКА — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ сегодня

ЦСКА сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 2 ноября. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби. Ключевые события встречи ЦСКА — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» транслируются на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По результатам 13-ти туров РПЛ команда Марко Николича набрала 24 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице. Красно-белые с 22-мя очками располагаются на 6-й строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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