В воскресенье, 16 октября, состоится матч 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

ЦСКА после 12 туров занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» идет третьим — 25 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.