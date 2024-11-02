ЦСКА — «Спартак»: за что Сухой удалил Виллиана Рошу и Литвинова?

На 54-й минуте матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» после фола Виллиана Роши на поле начался массовый конфликт. В ходе стычки защитник красно-синих повел себя агрессивно, схватил рукой за лицо Наиля Умярова, а затем, отбиваясь от соперников, отмахнулся рукой, нанеся удар одному из спартаковцев.

Когда страсти утихли, судья на 56-й минуте вынес предупреждения спартаковцам Срджану Бабичу и Умярову, а Виллиану Роше показал красную карточку и удалил его.

После этого, пока игра не возобновилась, в действия судьи вмешался видеоарбитр Сергей Карасев. Он предложил Сухому еще раз изучить видеоповтор стычки и оценить действия Руслана Литвинова, который левой рукой хватал Виллиана Рошу за лицо и отпихивал его.

На 60-й минуте судья объявил по стадиону: «После просмотра игрок номер 68 команды «Спартак» удаляется за агрессивное поведение». Вслед за этим Литвинову была показана красная карточка.

Игра возобновилась только на 62-й минуте.