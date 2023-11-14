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Сегодня, 17:06

ЦСКА стал номинантом на премию УЕФА в области массового футбола

Алина Савинова
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Российский футбольный союз (РФС) направил пять лучших проектов развития массового футбола для участия в ежегодной премии УЕФА Grassroots Awards-2023/24, сообщает пресс-служба организации.

Московский ЦСКА стал номинантом в категории «Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола».

В число участников также вошел «Металлург» (Лучший любительский футбольный клуб) и еще три проекта — «Футбол — моя жизнь» (Лучший проект для людей с ограниченными возможностями здоровья), «Надежда» (Лучший образовательный проект) и «Футбольные мамы» (Лучший проект, направленный на увеличение числа людей, вовлеченных в массовый футбол). Все участники — победители третьего сезона конкурса «Россия — футбольная страна».

Итоги премии УЕФА Grassroots Awards будут объявлены весной 2024 года.

Источник: https://rfs.ru/news/219396
РФС
ФК ЦСКА (Москва)
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