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Сегодня, 19:15

ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
ЦСКА — «Ахмат» — 1:1.
Фото ФК ЦСКА
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ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» в товарищеском матче со счетом 1:1.

В составе московской команды в первом тайме отличился нападающий Антон Заболотный.

За грозненцев в конце второго тайма гол забил защитник Милош Шатара.

Товарищеский матч. Клубы

ЦСКА (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1 (1:0)

Голы: Заболотный, 16 (1:0). Шатара, 88 (1:1).

ЦСКА: Тороп, Дивеев, Гайич (Мухин, 68), Виллиан (Зделар, 46), Набабкин (Лукин, 61), Мойзес, Карраскаль (Ермаков, 75), Кучаев (Носков, 46), Мендес (Кисляк, 80), Обляков (Щенников, 85), Заболотный.

«Ахмат»: Шелия, Шатара, Семенов, Уциев (Карапузов, 63), Бериша, Швец, Тимофеев, Диванович, Харин, Садулаев (Гбамбле, 39), Агаларов.

Предупреждение: Заболотный, 70.

11 февраля.

ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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