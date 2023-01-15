ЦСКА сыграл вничью в товарищеском матче с клубом из Танзании

Сегодня, 16:54
ЦСКА сыграл вничью в товарищеском матче со счетом 2:2 с клубом из Танзании — ФК «Симба».
В первом тайме в составе московской команды отличились нападающий Федор Чалов и полузащитник Хесус Медина.
Отметим, что Медина мог забивать дважды, но не реализовал пенальти по зоду встречи.
Во второй половине армейцы пропустили два мяча. Оба раза в составе «Симбы» отличился нападающий Хабиб Киомбо.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования