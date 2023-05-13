«Торпедо» проиграло ЦСКА и лишилось шансов остаться в РПЛ

ЦСКА дома обыграл «Торпедо» в матче 27-го тура чемпионата России — 3:0.

Счет в игре на 5-й минуте открыл нападающий Федор Чалов. Для него это 16-й гол в текущем сезоне чемпионата России.

Преимущество ЦСКА удвоил Иван Обляков, который забил на 38-й минуте. Голевую передачу отдал Чалов. На 90+1-й минуте Федор реализовал пенальти и сделал счет разгромным — 3:0.

Через минуту защитник «Торпедо» Артем Самсонов получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

ЦСКА набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от идущего на третьей строчке «Спартака» составляет 4 очка. В 28-м туре команды сыграют друг против друга.

«Торпедо» с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ и по итогам сезона-2022/23 отправится в первую лигу.