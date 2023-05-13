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Сегодня, 17:00

ЦСКА — «Торпедо»: прямая трансляция матча чемпионата России

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Константин Кучаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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13 мая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве ЦСКА сыграет с «Торпедо» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Торпедо». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Она начнется в 18.55.

ЦСКА с 51 баллом занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» с 13 очками располагается на 16-й строчке.

17 сентября 2022-го «Торпедо» победило ЦСКА со счетом 1:0 в 10-м туре РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Торпедо М

Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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