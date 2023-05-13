ЦСКА — «Торпедо»: прямая трансляция матча чемпионата России

13 мая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве ЦСКА сыграет с «Торпедо» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Торпедо». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Она начнется в 18.55.

ЦСКА с 51 баллом занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» с 13 очками располагается на 16-й строчке.

17 сентября 2022-го «Торпедо» победило ЦСКА со счетом 1:0 в 10-м туре РПЛ.