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РПЛ

Сегодня, 01:16

ЦСКА убрался в раздевалке и оставил письмо «Спартаку»: «Порядок в финальном счете наведем весной»

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-служба ЦСКА опубликовала новый пост в соцсетях после матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Армейский клуб убрался в раздевалке после встречи с красно-белыми и оставил сообщение: «Оставляем раздевалку убранной, а порядок в финальном счете наведем весной».

«Спартак» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством очков находится на восьмой строчке. Армейцы 21 октября сыграют на выезде с «Рубином», а красно-белые 22 октября на своем поле примут «Пари НН».

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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