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5 марта, 23:36

ЦСКА убрался в своей раздевалке после выездного поражения от «Сочи»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты ЦСКА убрались в своей раздевалке после выездного поражения от «Сочи» (0:2) в матче 18-го тура РПЛ.

Пресс-служба сочинцев опубликовала фотографию из раздевалки, в которой находились армейцы. Гости оставили на столе игрушечного коня и бумажку с надписью: «До встречи в Москве!».

«Респект ЦСКА за чистоту и порядок!» — говорится в посте «Сочи» в официальном Telegram-канале клуба.

ЦСКА и «Сочи» больше не сыграют в сезоне-2022/23: команды уже провели два матча в РПЛ, к тому же, сочинцы вылетели из FONBET Кубка России и не смогут встретится с армейцами в нынешнем розыгрыше этого турнира.

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