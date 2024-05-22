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Сегодня, 13:30

ЦСКА — «Урал»: дата и время начала матча 30 тура РПЛ

ЦСКА и «Урал» сыграют в матче 30-го тура чемпионата России
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Вратарь «Урала» Илья Помазун.
Илья Помазун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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25 мая в Москве ЦСКА дома примет «Урал» на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу. Субботняя игра начнется в 16.30 по московскому времени.

После 29 туров московские армейцы с главным тренером Владимиром Федотовым занимают шестое место с 45 очками в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с Виктором Гончаренко находится на 11-й строчке с 30 баллами.

Клуб из Екатеринбурга может попасть в стыковые матчи по итогам текущего сезона. Если «Урал» обыграет ЦСКА, то точно сохранит прописку в РПЛ.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния ЦСКА — «Урал».

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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