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Сегодня, 18:27

«Урал» проиграл ЦСКА и сыграет с «Акроном» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Нападающий «Урала» Алексей Каштанов (слева) и защитник ЦСКА Илья Агапов.
Фото ФК «Урал»
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«Урал» на выезде проиграл ЦСКА в матче заключительного, 30-го тура РПЛ — 0:2.

У армейцев забили Виктор Давила и Тамерлан Мусаев. На 67-й минуте голкипер красно-синих Игорь Акинфеев отразил пенальти в исполнении форварда екатеринбуржцев Гильермо Шеттине.

ЦСКА завершил чемпионат России-2023/24 на шестом месте с 48 очками.

«Урал» из-за поражения опустился на 14-е место и примет участие в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25. Соперником команды из Екатеринбурга станет «Акрон», занявший третье место в Мелбет-Первой лиге.

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Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Урал

Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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