Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

ЦСКА — «Урал»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Урал» в гостях сыграет с ЦСКА 25 мая в 30-м туре РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист ЦСКА Виктор Давила.
Виктор Давила.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

ЦСКА и «Урал» сыграют в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 30-го тура РПЛ 25 мая. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Урал» можно будет по платной подписке в прямом эфире на телеканале «Матч Футбол 2». Она начнется в 16.20 мск. Самые интересные моменты этой игры и других поединков в субботу покажут бесплатно в онлайн-перекличке на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех встреч 30-го тура РПЛ. В нашем матч-центре будут доступны ключевые события противостояния команд Владимира Федотова и Виктора Гончаренко.

ЦСКА с 45 баллами располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 30 очками идет на 11-й строчке.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Заключительный тур РПЛ состоится 25 мая
Панарин и Бобровский встретились в финале Восточной конференции НХЛ
Порядка 12 детей пострадали из-за сорвавшейся кровли школы в Краснодаре
«Задача только одна – Кубок Гагарина. Сколько лет подряд мы в финале играли?». Никита Нестеров – о Федорове, перезагрузке ЦСКА и земляках в плей-офф НХЛ
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
В Анапе подросток нырнул в море за упавшей обувью и утонул
Популярное видео
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
«Рубин» и «Сочи» объявили стартовые составы на заключительный матч сезона РПЛ
«Балтика» — «Локомотив»: стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ
«Крылья «Советов» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ
«Краснодар» — «Динамо»: кто заберет золото и обгонит «Зенит»? Онлайн-трансляция решающего матча РПЛ
ЦСКА — «Урал»: Акинфеев, Мусаев и Давила выйдут в стартовом составе
«Зенит» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Дивеев рассказал, как переживал психологически свои травмы

«Рубин» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча РПЛ