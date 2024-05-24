ЦСКА дома в Москве 25 мая встретится с «Уралом» в заключительном матче сезона-2023/24 в РПЛ. Игра 30-го тура чемпионата России по футболу на стадионе «ВЭБ Арена» начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых важных моментов игр 30-го тура РПЛ в субботу.

Смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Урал» можно будет по подписке на канале «Матч Футбол 2». Начало прямого эфира — в 16.20 мск. В онлайн-перекличке на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru покажут самые интересные события противостояния команд Владимира Федотова и Виктора Гончаренко.

ЦСКА с 45 баллами занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 30 очками находится на 11-й строчке.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.