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Сегодня, 16:43

ЦСКА в соцсети пошутил над Соболевым из-за отстранения форварда «Спартака»

Руслан Минаев
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ЦСКА в клубном Telegram-канале пошутил над форвардом «Спартака» Александром Соболевым из-за отстранения от тренировок красно-белых.

Под фотографиями с тренировки армейцев опубликована запись: «Хороший завтрак — залог успешной тренировки».

18 октября Metaratings.ru сообщил, что между Абаскалем и Соболевым возник скрытый конфликт. По информации «СЭ», Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с завтрашнего дня (19 октября).

Ранее журналист Иван Карпов отмечал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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