ЦСКА в соцсети пошутил над Соболевым из-за отстранения форварда «Спартака»

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ЦСКА в клубном Telegram-канале пошутил над форвардом «Спартака» Александром Соболевым из-за отстранения от тренировок красно-белых.
Под фотографиями с тренировки армейцев опубликована запись: «Хороший завтрак — залог успешной тренировки».
18 октября Metaratings.ru сообщил, что между Абаскалем и Соболевым возник скрытый конфликт. По информации «СЭ», Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с завтрашнего дня (19 октября).
Ранее журналист Иван Карпов отмечал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.