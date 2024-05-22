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Сегодня, 20:06

ЦСКА вместе со спонсором здорового и спортивного питания представили совместную коллекцию продуктов

Константин Белов
Корреспондент
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21 мая на «ВЭБ Арене» ЦСКА в коллаборации с АРОТНЕКА представили протеиновые батончики, энергетические шоты и другие продукты, которые скоро появятся в продаже.

В мероприятии приняли участие игроки основного состава команды — Игорь Акинфеев, Иван Обляков, Абосс Файзуллаев, Кирилл Набабкин, Тамерлан Мусаев и Илья Агапов.

Также с лекцией на тему здорового питания выступил глава медицинского штаба команды Эдуард Безуглов. Кроме того, гости могли посетить домашнюю раздевалку красно-синих, поиграть в настольный футбол и сфотографироваться с трофеями ПФК ЦСКА.

ФК ЦСКА (Москва)
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