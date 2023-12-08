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Сегодня, 18:31

ЦСКА выложил снимок Виллиана Роши с дельфином: «Не могли не сделать такое милое фото»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба ЦСКА выложила фотографию с похода команды в дельфинарий в Сочи перед матчем с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ.

В Telegram-канале армейцев выложили фотографию защитника ЦСКА Виллиана Роши с дельфином.

«Мы не могли не сделать такое чудесное милое фото», — сказано в собщении пресс-службы.

В мае этого года 28-летнего бразильца удалили за демонстрацию неприличных жестов в матче со «Спартаком» (1:2) в 28-м туре прошлого сезона РПЛ. Роша повторил жесты за нападающим красно-белых Александром Соболевым, которого тоже удалили с поля.

ЦСКА на выезде сыграет с «Краснодаром» в воскресенье, 10 декабря. Начало матча — в 19.45 по московскому времени.

Александр Соболев
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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