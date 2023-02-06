ЦСКА выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении в Турции

ЦСКА в официальном Telegram-канале выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении, которое произошло в Турции и Сирии, а также сообщил, что никто из игроков и персонала команды не пострадал.

«Друзья, в связи с последними новостями о землетрясениях в Турции, хотим сообщить, что Анталья, где команда сейчас проводит выходные между сборами, находится далеко от эпицентра случившегося. Никакой угрозы для жизни игроков, тренеров и персонала нет. Жертвами трагедии стало огромное количество людей. Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким погибших и раненых», — написано в сообщении команды.

6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение силой 7,8 балла.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.