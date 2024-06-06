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Сегодня, 14:07

ЦСКА заключил контракт с Николичем на два сезона

Алина Савинова
Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сербский специалист Марко Николич стал новым главным тренером ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Московский клуб заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26. Отмечается, что команда начнет подготовку под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске.

В минувшем сезоне серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала Суперкубок страны в 2023 году, а также Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м.

В России Николич ранее возглавлял московский «Локомотив», с которым выиграл Кубок России-2020/21 и завоевал бронзовые медали чемпионата страны. Также он работал в юношеской сборной Сербии, «Партизане», «Олимпии», «Войводине» и других командах.

3 июня ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера клуба.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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