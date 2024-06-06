ЦСКА заключил контракт с Николичем на два сезона

Сербский специалист Марко Николич стал новым главным тренером ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Московский клуб заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26. Отмечается, что команда начнет подготовку под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске.

В минувшем сезоне серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала Суперкубок страны в 2023 году, а также Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м.

В России Николич ранее возглавлял московский «Локомотив», с которым выиграл Кубок России-2020/21 и завоевал бронзовые медали чемпионата страны. Также он работал в юношеской сборной Сербии, «Партизане», «Олимпии», «Войводине» и других командах.

3 июня ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера клуба.