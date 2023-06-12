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Сегодня, 16:17

ЦСКА заработал за прошедший сезон больше призовых, чем «Зенит»

Алина Савинова
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ЦСКА по итогам РПЛ и FONBET Кубка России сезона-2022/23 заработал 1,226 миллиарда рублей призовых, информирует Metaratings.ru.

Отмечается, что из них 300 миллионов армейцы получили за выступление в Кубке.

«Зенит» суммарно заработал в чемпионате, Кубке и Суперкубке страны 1,197 миллиарда рублей, что является вторым показателем в России после ЦСКА. Третий в списке «Спартак» — 980,1 миллиона рублей.

В пятерку лидеров по призовым также вошли «Ростов» (866,7 миллиона) и «Краснодар» (800,7 миллиона).

Источник: https://metaratings.ru/news/cska-zarabotal-za-sezon-2022-23-bolshe-prizovykh-chem-zenit-258200/
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