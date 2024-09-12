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Сегодня, 11:15

ЦСКА — «Зенит»: дата и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится в субботу, 14 сентября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Андрей Мостовой (ФК «Зенит»).
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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ЦСКА и «Зенит» встретятся в матче 8-го тура чемпионата России. Игра состоится в субботу, 14 сентября, и пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры. Ключевые события матча ЦСКА — «Зенит» будут доступны в матч-центре нашего сайта. В прямом эфире игру бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за час до матча, будет также доступна на сайте matchtv.ru. Матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по подписке.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

«Зенит» является действующим чемпионом России. ЦСКА занял шестое место в РПЛ сезона-2023/24.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)

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