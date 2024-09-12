ЦСКА и «Зенит» встретятся в матче 8-го тура чемпионата России. Игра состоится в субботу, 14 сентября, и пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры. Ключевые события матча ЦСКА — «Зенит» будут доступны в матч-центре нашего сайта. В прямом эфире игру бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за час до матча, будет также доступна на сайте matchtv.ru. Матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по подписке.

«Зенит» является действующим чемпионом России. ЦСКА занял шестое место в РПЛ сезона-2023/24.

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