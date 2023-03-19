0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 19:51

ЦСКА — «Зенит»: один из арбитров работает в свой день рождения

Александр Бобров
Шеф-редактор
Алексей Лунев в матче ЦСКА — «Зенит».
Telegram Дзен

Один из судей, работающих в составе бригады арбитров центрального матча 20-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит», сегодня отмечает день рождения. Алексею Луневу, помощнику арбитра Сергея Карасева, 19 марта исполнился 41 год.

В 2008 году он провел несколько игр в роли рефери, но подавляющее число матчей судил как ассистент, став, в том числе ассистентом ФИФА.

Алексей Лунев.

Лунев — один из ведущих помощников арбитров в РПЛ, в первой части сезона он провел больше всех встреч в чемпионате.

dsadadad
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Турнир шоу-программ — это точно успех. Но есть несколько «но»
Мокрая Валиева, блондинка Загитова и футбол на льду. Лучшие фото турнира шоу-программ
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
ЦСКА — «Зенит»: армейцы потеряли Дивеева из-за травмы. Онлайн-трансляция матча
Гимнастка Лала Крамаренко с мамой пришла поболеть за ЦСКА и Дмитрия Крамаренко
«Торпедо» подает протест и просит присудить поражение «Пари НН». В чем дело?
Сергей Шнуров: «Я не против увидеть Малкома и Клаудиньо в сборной России»
Шнуров: «Я болельщик «Зенита», но хочу сопротивления от ЦСКА! Пускай сыграют классно, забьют первый гол»
РПЛ сделала заявление по участию Михайлова в матче «Пари НН» — «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Шнуров: «Я не против увидеть Малкома и Клаудиньо в сборной России»

Гимнастка Лала Крамаренко с мамой пришла поболеть за ЦСКА и Дмитрия Крамаренко