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Сегодня, 18:26

Гол Лусиано принес «Зениту» победу над ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Соболев (слева) и Игорь Дивеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 43-й минуте забил форвард сине-бело-голубых Лусиано, замкнувший головой подачу Дугласа Сантоса.

В стартовом составе гостей дебютировал Александр Соболев. Экс-нападающего «Спартака» заменили на 60-й минуте.

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Зенит

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Лусиано Гонду

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